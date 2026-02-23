Türkiye’deki yüksek enflasyon, milyonlarca vatandaşın tatil planlarını yurt dışına kaydırmasıyla neden oldu. Yurt dışı talebindeki artışla birlikte Schengen vizesi başvurularında daha önce görülmemiş bir yoğunluk yaşanıyor. Ancak bu talep artışı, beraberinde rekor düzeyde vize reddini de getirdi. Avrupa ülkeleri, hem başvuru sayısını dizginlemek hem de vize süreçlerini kontrol altında tutmak amacıyla ek kısıtlamaları devreye alırken, Türk vatandaşlarına yönelik tepki toplayan bir uygulama başlattı.



MÜHÜRLERİ GÖSTERMEYENE YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Özellikle İtalya ve Macaristan gibi ülkeler, vize onay sürecini suiistimal edenlerin önüne geçmek için "uygun kullanım kontrolü" sistemini başlattı. Yeni kurala göre; vize alan kişilerin Türkiye’ye döndükten sonra pasaportlarındaki giriş-çıkış damgalarını e-posta yoluyla konsolosluğa iletmeleri zorunlu hale getirildi. Bu bildirimi yapmayanlar hakkında "usulsüz kullanım" gerekçesiyle hukuki işlem başlatılacağı açıklandı.

Bu sert adımın temel amacı, vize alma şansı daha yüksek olan ülkeler üzerinden alınıp başka ülkelere gidilmesini engellemek. Uygulama ile elde edilen geri dönüşlerin ardından İtalya ya da Macaristan üzerinden vize alan ancak bu ülkelere gitmeden başka Avrupa ülkelerine seyahat eden yolcular tespit edilecek ve yeni dönemde vize almalarına engel olunacak.