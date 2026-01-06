Avrupa’nın en güçlü devletleri Salı günü Grönland’ın kendi halkına ait olduğunu belirten ortak bir bildiri yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Danimarka toprağını kontrol altına alma niyetini yinelemesi üzerine bütün Avrupa ABD'ye karşı bir oldu.

Fransa ile birlikte İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin imzaladığı bildiride Grönland üzerindeki kararların yalnızca yerel halka ve Danimarka’ya ait olduğu vurgulandı.

Hafta sonu Venezuela’da gerçekleşen askeri operasyon ise Arktik adasında benzer bir müdahale korkusunu tetikledi.

Grönland yönetimi ise Amerika Birleşik Devletleri’ne katılma gibi bir niyetlerinin olmadığını her fırsatta kesin bir dille duyurmaya devam ediyor.

ABD ASKERİ GÜÇ KULLANMAYA HAZIR

ABD Başkanı Donald Trump, 'Grönland'ın Çin ve Rusya gemileriyle çevrili olduğunu' söyledi ve ABD'nin ulusal güvenliği için adaya 'çok fena ihtiyaç duyduklarını' öne sürdü.

Trump, bölgenin Amerikan ordusu için vazgeçilmez olduğunu ve Danimarka’nın savunma konusunda zayıf kaldığını iddia ediyor.

Trump'ın ve danışmalarının Grönland'ı ele geçirmek için askeri güç kullanmaya hazır olduklarını ima etmesi de bu gerilimi had safaya çıkartıyor.

Dünyanın sadece güç ve zorlama ile yönetildiğini savunan ABD İç Güvenlik Danışmanı Steve Miller CNN’e verdiği mülakatta şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası nezaket kuralları hakkında istediğiniz kadar konuşabilirsiniz ancak bizler gücün ve kuvvetin egemen olduğu gerçek bir dünyada yaşıyoruz. Grönland’ın geleceği için hiç kimse Amerika Birleşik Devletleri ile askeri bir savaşa ya da mücadeleye girmeyecektir."

Stratejik konumu ve zengin maden yatakları nedeniyle Washington için kritik öneme sahip olan ada için Katie Miller da Amerikan bayraklı bir harita paylaşarak "yakında" notunu düştü. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise her şeye rağmen halkın bir işgal korkusu yaşamaması gerektiğini söyleyerek Washington ile bağları güçlendirmeye odaklandıklarını açıkladı.

DANİMARKA ORDUYA PARA YAĞDIRDI

Arktik bölgesindeki güvenliğin kolektif bir çaba gerektirdiğini savunan Avrupalı liderler NATO müttefikliğine dikkat çekti.

Danimarka savunma kapasitesine yönelik eleştirilere yanıt olarak Arktik bölgesine 42 milyar kronluk devasa bir askeri yatırım yapma kararı aldı.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof da bu duruşa destek vererek Avrupa’nın bu konudaki kararlılığını sosyal medya aracılığıyla bir kez daha onayladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Danimarka’nın Avrupa dayanışmasına sonuna kadar güvenebileceğini belirtti.

Tusk müttefikler arası tehditlerin ittifakın özüne aykırı olduğunu savunarak "Hiçbir üye Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün bir başka üyesine saldırmamalı veya onu tehdit etmemelidir. İttifak içinde bir çatışma ya da karşılıklı anlaşmazlık yaşanması durumunda NATO sahip olduğu tüm anlamı ve önemi kaybedecektir" dedi.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Stephen Miller ise uluslararası hukuk tartışmalarını geri plana iten sert açıklamalarda bulundu.