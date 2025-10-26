Türkiye, sabit GMT+3 saat diliminde bulunurken sürekli yaz saati uygulaması kullanıyor.

Avrupa’da ise saatler geri alındığında Türkiye ile Almanya, Fransa ve Hollanda gibi Orta Avrupa ülkeleri arasındaki fark 2 saate düşecek.

İngiltere ve Portekiz gibi Batı Avrupa ülkeleriyle fark ise 3 saate çıkacak.

Avrupa’da yaz saati uygulaması her yıl mart ayının son pazar günü başlatılıyor, ekim ayının son pazar günü sona eriyor. Bu yıl kış saati uygulamasına, gece saat 04.00'te bir saat geri alınarak geçilecek. 2026 yılında yaz saati uygulaması 29 Mart’ı 30 Mart’a bağlayan gece saat 02.00’de başlayacak.

Türkiye “gün ışığından daha fazla yararlanma” ve “günlük yaşamı kolaylaştırma” gerekçeleriyle sabit saat uygulamasına geçti.