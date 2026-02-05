Avrupa Birliği’nin yeni Giriş/Çıkış Sistemi’nin (EES) tam kapasiteyle devreye alınma tarihi, yaz aylarında yaşanabilecek seyahat kaosu endişeleri nedeniyle Eylül 2026’ya ertelendi.

Avrupa Komisyonu tarafından cuma günü resmen doğrulanan karara göre, daha önce Nisan 2026 olarak belirlenen takvimde değişikliğe gidildi. Ekim 2025’ten itibaren havaalanları ve limanlarda kademeli olarak uygulanmaya başlanan biyometrik teknolojiye geçiş süreci; hava yolu, feribot ve Eurotunnel yolcuları için ciddi gecikmelere yol açan başlangıç sorunlarıyla karşılaştı.

UZUN YOLCU KUYRUKLARI OLUŞTU

Sistem kapsamında İngiltere ve ABD gibi AB dışı ülkelerden gelen vizesiz yolcuların biyometrik verilerini kiosklar aracılığıyla kaydetmesi gerekirken, 9 Ocak itibarıyla sistemin kapsamı yüzde 10’dan yüzde 35’e çıkarılarak onlarca yeni noktada devreye alındı.

Ancak prosedürler nedeniyle oluşan uzun kuyruklar yolcuların uçuşlarını kaçırmasına sebep oldu. Havalimanları Konseyi Avrupa raporu, sınır kontrol sürelerinin yüzde 70 oranında arttığını ve bekleme sürelerinin üç saati bulduğunu ortaya koydu.

YOLCULAR 7 SAAT BEKLEDİ

Özellikle Lizbon Havalimanı, bekleme sürelerinin yedi saate ulaşması ve yaşanan ciddi eksiklikler nedeniyle aralık ayında sistemi üç ay süreyle askıya almak zorunda kaldı.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Markus Lammert, sistemin devreye alınmasının karmaşık bir görev olduğunu belirterek yaz dönemindeki riskleri önlemek adına esnekliğe gidildiğini ifade etti. Bu erteleme ile üye ülkeler veri toplama sürecini ulaşım merkezlerinin kapasitesine göre yönetebilecek ve önümüzdeki aylarda pasaportlar manuel olarak damgalanmaya devam edebilecek.

Karar, havalimanı işletmecilerinin yolcuların yaşadığı büyük rahatsızlıklara yönelik sert eleştirilerinin ardından hayata geçirildi.