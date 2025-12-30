Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Bursaspor, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Yeşil-beyazlıların, Samsunspor forması giyen Soner Aydoğdu ile el sıkıştığı, kulüpler arasındaki son pürüzlerin giderilmek üzere olduğu belirtildi.

Daha önce Halil Akbunar, Baran Başyiğit, Rahmetullah Berişbek ve Eyüp Akcan transferlerini açıklayan Bursaspor’un, Soner Aydoğdu transferini de kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor.

Bu sezon Samsunspor formasıyla 16 maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Resmi açıklamanın yapılmasıyla birlikte Soner Aydoğdu’nun kariyerine TFF 2. Lig’de devam etmesi bekleniyor.