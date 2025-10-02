UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Nice'i ağırlayan Fenerbahçe gecenin en erken golünü attı.

Avrupa Ligi'nde 19.45 seansının ilk golü Fenerbahçe'den geldi. Kadıköy'de Nice'i ağırlayan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti.

Henüz 3. dakikada gelişen hızlı hücumda topu alan Talisca rakip ceza sahasına bomboş koşu atan Kerem Aktürkoğlu'nun önüne bıraktı.

Aktürkoğlu süratini kullanarak Nice ceza sahasına girdi ve kaleci ile karşı karşıya ağları buldu.

TRİBÜNLER DOLMADAN GOL GELDİ

Nice kalecisi Diouf topa müdahale etse de başarılı olamadı ve Kerem'in şutu süzülerek ağlara gitti.

Maçın hemen başında öne geçen Fenerbahçe'de Kadıköy tribünleri de farklı bir havaya girdi. İstanbul'daki yoğun trafik nedeniyle maçın başına yetişemeyen bazı taraftarlar erken gelen golü kaçırmış oldu.

Kerem Aktürkoğlu ilk golü kaçıranlar için 26. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi.