Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Eşleşmelerin ilk maçları 12 Mart'ta, rövanş müsabakaları ise 19 Mart'ta oynanacak.
20 Mayıs 2026'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen finale giden yoldaki son 16 eşleşmeleri şöyle oldu:
AVRUPA LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ
Nottingham Forest-Midtjylland
Stuttgart-Porto
Genk-Freiburg
Bologna-RomaFerençvaroş-Braga
Celta Vigo-Lyon
Panathinaikos-Real Betis
Lille-Aston Villa.