Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Eşleşmelerin ilk maçları 12 Mart'ta, rövanş müsabakaları ise 19 Mart'ta oynanacak.

20 Mayıs 2026'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen finale giden yoldaki son 16 eşleşmeleri şöyle oldu:

AVRUPA LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ

Nottingham Forest-Midtjylland

Stuttgart-Porto

Genk-Freiburg

Bologna-RomaFerençvaroş-Braga

Celta Vigo-Lyon

Panathinaikos-Real Betis

Lille-Aston Villa.