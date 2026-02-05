Avrupa Merkez Bankası (AMB), beklentilere paralel şekilde politika faizini yüzde 2,15 seviyesinde sabit bıraktı.

AMB yetkilileri, özellikle son dönemde euronun 1,20 eşiğini aşan yükselişinin ihracat üzerindeki baskısını ve enflasyonist süreçleri yakından takip ediyor.

Donald Trump’ın yeniden gündeme getirdiği gümrük tarifesi tehditleri ve ticaret savaşlarına yönelik belirsizlikler, yatırım iştahını frenleyen temel riskler olarak öne çıkıyor.

Karar metninde şu ifadelere yer verildi: "Ekonomi, zorlu küresel ortama rağmen dirençli kalmaya devam ediyor. Ancak ticaret politikalarındaki öngörülemezlik ve jeopolitik gerilimler nedeniyle görünüm üzerindeki belirsizlik

GELECEK DÖNEME İLİŞKİN BELİRSİZLİK HAKİM

Bankadan gelecekteki adımlara dair net bir yönlendirme gelmezken, faizlerin bir süre daha bu seviyede kalabileceği sinyali verildi. Analistler ve yatırımcılar, AMB'nin mevcut para politikası ayarlarını "iyi bir nokta" olarak tanımlaması nedeniyle önümüzdeki iki yıl boyunca büyük bir değişiklik beklemiyor.