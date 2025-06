ECB, Perşembe günü faiz oranlarını bir yılda sekizinci kez düşürdü ancak gelecek ay enflasyonun sadece %1,6 olacağını tahmin etmesine rağmen en azından bir politika molası sinyali verdi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir anlık okumaya göre, euroyu paylaşan 20 ülkedeki enflasyon Mayıs ayında %1,9 idi.

Aynı zamanda Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı olan Vujcic, fiyat artışlarının ilerleyen dönemde toparlanma ihtimalinin yüksek olduğunu ve para politikasının hedeften küçük dalgalanmalarda "hassas cerrahi" yapmaya çalışmaması gerektiğini söyledi.

Vujcic, Cumartesi günü Dubrovnik'te verdiği bir röportajda, "Hedefin her iki tarafında birkaç on baz puanlık sapma sorun değil," dedi. "Çünkü her zaman küçük sapmalar olacaktır. Bunları bir sorun olarak görürseniz, o zaman aşırı tepki verirsiniz. Bu hassas cerrahi değildir."

Vujcic, enerji fiyatlarının dibi bulup ekonominin hızlanmasıyla enflasyonun tekrar yukarı çıkmasını beklemenin makul olduğunu söyledi. Vujcic, Euro'nun güçlenmesinin birkaç çeyrek sürmediği sürece fiyatlar üzerinde ikinci tur etkilerinin olmasının da olası olmadığını söyledi.

Bazı ECB politika yapıcıları, özellikle Portekiz Merkez Bankası Guvernörü Mario Centeno, avro bölgesi enflasyonunun çok fazla yavaşlayabileceğinden endişe ediyor.

Vujcic, enflasyon görünümüne ilişkin riskleri "oldukça dengeli" gördüğünü söylerken, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yaşanan küresel ticaret gerginliğinin "tam bir belirsizlik" içerdiği uyarısında bulundu.

ECB STRATEJİ İNCELEMESİ

Vujcic, genç bir vali yardımcısıyken dönemin Federal Rezerv Başkanı Alan Greenspan'den aldığı tavsiyeyi hatırladı: yüksek bir enflasyon oranı düşük bir enflasyon oranından daha tehlikeliydi. Greenspan, 19. yüzyılın sonlarında nispeten iyi huylu yirmi yıllık bir deflasyona atıfta bulundu ve bunun kısmen üretkenlikteki gelişmelerden kaynaklandığını söyledi.

"Üretkenlik artışı nedeniyle düşük enflasyonu kimse umursamadı," dedi. "Bunu gündeme getirmek için bir para politikası sorununuz var. Evet, ama ekonomide bir sorununuz yoksa neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?"

Avrupa Merkez Bankası, enflasyon çok düşük olduğunda onu canlandırmak için büyük tahvil alımları veya niceliksel genişlemenin rolü de dahil olmak üzere uzun vadeli stratejisini gözden geçiriyor.

ECB, son on yılda QE ve diğer araçlar aracılığıyla bankacılık sistemine yaklaşık 7 trilyon avro (8 trilyon dolar) likidite enjekte etti. Bu planlar, gayrimenkulde balon şişirmek ve merkez bankasını önemli kayıplara hazırlamakla suçlandı.

Vujcic, "Bir dahaki sefere, insanlar önceki bölümden dersler çıkaracak ve bence QE'nin çıtası daha yüksek olacak" dedi.

QE'nin 2008 mali krizi ve COVID-19 salgını sırasında olduğu gibi işlevsiz piyasaları istikrara kavuşturmaya yardımcı olabileceğini, ancak "yıllarca enflasyonu yükseltmeye çalışmak için kullanılırsa, marjinal verimliliğinin düşeceğini" söyledi.

Bu tür özeleştiri çağrıları, ECB'nin şahin kampındaki bazı politika yapıcılar tarafından paylaşılıyor. Ancak kaynaklar, Reuters'a, bu yaz yayınlanacak olan ECB'nin yeni strateji belgesinde yer almalarının pek olası olmadığını söyledi.