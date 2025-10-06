Avrupa piyasalarında yılın üçüncü çeyreğinde en değerli şirket, Hollanda merkezli yarı iletken devi ASML oldu. Bölgede teknoloji ve moda sektörlerinin öne çıktığı görüldü.

ASML ZİRVEYE ÇIKTI

Yoğun geçen dokuz ayın sonunda 375 milyar 760 milyon dolarlık piyasa değeri ile Avrupa’nın lider şirketi konumuna yükselen ASML, aynı zamanda Hollanda’nın da en büyük şirketi oldu.

ASML’yi, 311 milyar 190 milyon dolarlık piyasa değeriyle Alman yazılım ve çevrim içi hizmetler şirketi SAP takip etti. SAP, Almanya’nın en değerli şirketi olmayı sürdürdü.

GEÇEN YILIN BİRİNCİSİ GERİYE DÜŞTÜ

Avrupa’nın üçüncü en değerli şirketi ise 306 milyar 460 milyon dolarlık piyasa değeriyle Fransız moda ve lüks giyim markası LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton oldu. LVMH geçen yıl listenin zirvesinde yer almıştı.

LVMH’nin ardından, 303 milyar 20 milyon dolarlık değeriyle Hollandalı yatırım grubu Prosus dördüncü sırada yer aldı.

İlk 10 şirketin kalan sıralaması şöyle devam etti:

5. Fransız moda markası Hermès: 255 milyar 610 milyon dolar

6. Danimarkalı ilaç üreticisi Novo Nordisk: 241 milyar 930 milyon dolar

7. Fransız kozmetik devi L’Oréal: 231 milyar 310 milyon dolar

8. Alman teknoloji şirketi Siemens: 209 milyar 430 milyon dolar

9. Hollanda merkezli uçak üreticisi Airbus: 181 milyar 270 milyon dolar

10. İspanyol hazır giyim devi Inditex: 171 milyar 860 milyon dolar