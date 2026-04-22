Harcadığı yüksek paralara rağmen Süper Lig'e ve Avrupa macerasına erken havlu atan Beşiktaş, gelecek sezonun transferleri için şimdiden düğmeye bastı. Sol bek mevkisinde yalnızca Rıdvan Yılmaz bulunan Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyu yedeklemek yerine gözünü Avrupa'nın en skorer sol beki Alejandro Grimaldo'ya dikti.

İsviçre Sky Sport'un haberine göre Beşiktaş, Alejandro (Alex) Grimaldo ile anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlıların önündeki tek engel ise kulübü Bayer Leverkusen ile el sıkışmak...

LEVERKUSEN'İN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Habere göre İspanyol savunmacıyla uzun görüşmeler yürüten Siyah-Beyazlılar, kişisel şartlar konusunda tam olarka anlaşmaya vardı. Önerilen sportif proje ve takımda üstleneceği merkezi rol sayesinde cezbedilen Grimaldo, Beşiktaş'a 'Tamam' dedi.

Öte yandan Alman kulübü de Grimaldo'yu ucuza bırakmaya niyetli değil... Artık bu transferde topu elinde tutan Leverkusen'in de Haziran 2027'de serbest kalacak 30 yaşındaki oyuncu için en az 20 milyon euroluk beklenti içinde olduğu ifade edildi.

AVRUPA'NIN EN SKORER SOL BEKİ

Alex Grimaldo, bu sezon Leverkusen adına tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3.588 dakika sahada kalan Grimaldo; 14 gol ve 11 asist ile 25 gole direkt katkı sağladı. Transfermarkt'a göre Avrupa'nın en skorer sol beki konumundaki yıldızın piyasa değeri ise 24 milyon euro...