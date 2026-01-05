Seyahat sitelerindeki ortak kanıya göre Brugge'ü diğer Avrupa şehirlerinden ayıran en büyük özellik, Orta Çağ atmosferini hiç bozmadan günümüze taşımış olması. Arnavut kaldırımlı dar sokakları, birbirine bağlanan zarif köprüleri ve kanalları, ziyaretçilere bir film setinde ya da masal kitabında geziyormuş hissi veriyor.

Şehirde toplu taşımaya neredeyse hiç ihtiyaç duyulmadan, her yerin yürüyerek gezilebilecek şekilde tasarlanması, ve kente Brüksel'den bir trenle bir saatten kısa sürede ulaşabilmek de Brugge'ü çekici kılan detayların başında geliyor.

MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN İKİ YER

Kutsal Kan Bazilikası (Basilica of the Holy Blood)

Mimarisi ve görkemli iç tasarımıyla büyüleyen bu şapel, sadece bir yapı değil; inanışa göre Haçlı Seferleri'nden getirilen ve Hz. İsa'nın kan damlalarını içeren bir relikiye ev sahipliği yapıyor.

Minnewater Gölü (Aşk Gölü)

Şehrin en romantik noktası olarak bilinen bu göl, gölgeli yürüyüş yolları ve sakin sularıyla doğa tutkunları için vazgeçilmez. Turistler burayı "şehrin içindeki vaha" olarak nitelendiriyor.

BELÇİKA WAFFLE'I DA CABASI

Brugge denince akla gelen en önemli lezzet, dünyaca ünlü Belçika Waffle’ı. Şehrin her köşesinde mis gibi kokan taze waffle’ları üzerine çikolata, taze çilek veya krema ekleterek denemeniz şiddetle tavsiye ediliyor.