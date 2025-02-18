Dünyanın en iyi 25 plajı için yapılan Travellers' Choice ödüllerinin sonuçlarına göre, birinci sırayı Yunanistan’ın Girit'teki Elafonisi Plajı aldı. Dünya genelindeki sıralamada Tayland'daki Banana Plajı, Aruba'daki Eagle Plajı, Florida'daki Siesta Plajı ve Portekiz'deki Praia da Falésia ilk sıralarda yer aldı.

AVRUPA'DA SIRALAMADA 2 PLAJ VAR

Dünyanın en iyi 25 plajı arasında yer alan plajımız olmadı. Avrupa’nın en iyi 25 plajı arasında ise Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı 14. Antalya’daki Konyaaltı plajları 18. Sırada yer aldı.