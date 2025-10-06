Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Pazar günü verdiği bir röportajda ordunun NATO yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için acilen 80 bin askere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bu zorundalığı yerine getirmek için zorunlu askerliğin gerekli olduğunu belirten Almanya Başbakanı, kadınların da askere alınmasının söz konusu olduğunu söyledi.

Gönüllülük esasıyla asker alımlarının yeterli olmadığını söyleyen Merz “Koalisyon anlaşmasında kararlaştırdığımız gönüllü hizmet modelini destekliyorum ama bunun yalnızca gönüllülükle sınırlı kalmayacağını düşünüyorum” dedi.

Başbakan, hedeflenen asker sayısına ulaşmak için her genç için cinseyet gözetmeksızın asker alımının gerekli olduğunu söyledi

Kadınlara zorunlu askerlik getirilmesi için anayasanın ilgili maddelerinde değişiklik yapılması gerektiğini de hatırlattı.

AVRUPA'NIN ÖCÜSÜ, RUSYA

Merz, üstü kapalı bir şekilde bu durumu Rusya'nın agresif eylemlerine bağladı. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın üzerinde uçan ve havalimanlarının kapanmasına sebep olan İHA'larda Rusya'yı sorumlu tuttu.

Merz, Rusya'nın saldırgan bir tutum sergilediğini ve Ukrayna'da barışa yanaşmadığını söyledi.

Rusya'nın Avrupa geneline bir taarruz başlatmasından endişe duyan Avrupa Birliği ülkeleri, Putin hükümetine karşı savunma harcamalarını rekor seviyelerde arttırdı.