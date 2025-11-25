Avrupa Birliği’nin en yüksek mahkemesi salı günü verdiği kararla üye ülkelerin eş cinsel evliliklere Birlik genelinde saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme, iki Polonyalı'nın Almanya’da yaptığı evliliğin ülkede tanınmaması tanımayı reddettiği için eleştirdi.

Avrupa'da krizi başlatan Polonyalı eşcinsel çift, Almanya’da evlenip Polonya’ya döndüğünde yetkililer Polonya hukukunda eş cinsel evlilik olmadığı gerekçesiyle evliliği kayda geçirmemişti.

Şimdi Avrupa Birliği Yüksek Mahkemesi, emsal karar niteliğinde olan bu kararla Polonya'nın tutumunun yanlış olduğuna hükmetti.

'EŞCİNSEL EVLİLİKLER TANINMAK ZORUNDA'

Kararda evliliğinin hukuki reddinin yalnızca dolaşım ve ikamet özgürlüğünü değil özel ve aile hayatına saygı gibi temel bir hakkı da ihlal ettiği belirtildi.

Mahkeme AB vatandaşlarının başka bir üye devlette yaşama ve orada kurdukları “normal bir aile hayatını” kendi ülkelerine döndüklerinde de sürdürebilme güvencesine sahip olduğunu vurguladı.

Kararda, “Ev sahibi üye devlette özellikle evlilik yoluyla bir aile hayatı kurduklarında bu aile hayatını kendi üye devletlerine döndüklerinde de sürdürebileceklerinden emin olmaları gerekir” ifadesi kullanıldı.

Mahkeme bu kararın üye devletleri kendi iç hukuklarında eş cinsel evliliği tanımaya zorlamadığını da ekledi.

Ancak yabancı ülkede yapılmış evlilikleri tanıma biçiminde eş cinsel çiftlere karşı ayrımcılık yapılamayacağını söyledi.

HÜKÜMET İKİYE BÖLÜNDÜ

Polonya'da mevcut hükümet eş cinsel birliktelikler dahil sivil birliktelikleri düzenleyecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Avrupa yanlısı koalisyonun başındaki Polonya Başbakanı Donald Tusk bu tasarıyı ilerletmekte muhafazakar koalisyon ortağının direnci nedeniyle zorlanıyor.

Milliyetçi Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de “evliliğin anayasal olarak korunan statüsünü zayıflatacak herhangi bir yasayı veto edeceğini” söyledi.