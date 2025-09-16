Asya kökenli Krousty Sabaidi zinciri, Fransa'nın başkentinde açtığı yeni şubesini kutlamak için 1.000 ücretsiz tavuk ve pilav dağıtmayı planlamıştı. Cumartesi öğleden sonra Châtelet-Les Halles yakınlarında düzenlenen etkinlik, Instagram'da yaklaşık 500.000 takipçisi bulunan influencer Fares Salvatore tarafından duyurulmuştu.

OLAYLAR KONTROLDEN ÇIKTI

Ancak Fransız polisine göre etkinliğe 3.000 kişi katılınca durum kontrolden çıktı. Çoğunluğu gençlerden oluşan kalabalık, restoranın önüne akın edince organizatörler etkinliği iptal etmek zorunda kaldı. Restoran sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Katılım tüm beklentilerimizi aştı, işletmemizin önünde büyük bir yoğunluk oluştu" dedi. Katılımcılardan dağılmaları istendiğinde ise olaylar kontrolden çıktı.

BİBER GAZI SIKTILAR

Polis ekipleri müdahale etti ve polis ile kalabalık arasında çatışmalar yaşandı. Sosyal medyadaki görüntülerde, insanların kalabalığın içinden geçmeye çalıştığı ve polise cisimler attığı görülüyor. Polisler, kalabalığı dağıtmak için biber gazı sıktı ve güvenlik bariyerleri kurdu. Kaos sırasında iki kişi kapkaç yaparken yakalandı, üçüncü bir kişi de gözaltına alındı. Yaralanan olmadığı bildirildi.

İZDİHAMIN ARDINDAN ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

Paris Emniyet Müdürlüğü, restoran önünde "gençlerden oluşan yoğun bir kalabalığın" toplandığını doğruladı ve olayları "acı verici" olarak nitelendirdi. Restoran Krousty Sabaidi iseTikTok üzerinden özür diledi: "Bugün restoranımızda influencer Fares Salvatore ve ekibiyle düzenleyeceğimiz etkinlik, paylaşım ve neşe dolu bir kutlama olacaktı. Ancak halkın ilgisi beklentilerimizi aştı ve güvenlik nedeniyle etkinliği iptal etmek zorunda kaldık. Polis ve güvenlik ekiplerine hızlı müdahaleleri için teşekkür ediyoruz. "Restoran, dağıtılması planlanan 1.000 ücretsiz yemeğin hâlâ verileceğini ve etkinliğin yeni tarihinin duyurulacağını açıkladı.