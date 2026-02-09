Afrika'daki, Orta Doğu'daki savaşlarda görmeye alıştığımız manzaralar, Avrupa'nın ortasında yaşandı.

İtalya'da otoyolun ortasında, kalaşnikoflar konuştu. Yüzü kar maskeli suçlular polise kurşun yağdırdı. Çatışmanın ortasına bir nakil aracı ise patlayarak parçalara ayrıldı.

Lecce-Brindisi şehirleri arasındaki 613 numaralı devlet yolunun Tuturano mevkisinde bu sabah bir zırhlı araca saldırı gerçekleşti.

Battistolli şirketine bağlı BTV minibüsü hedef alındı. Saldırganlar bir aracı ateşe vererek yolu trafiğe kapattı ve aracı patlattı. Bölgeye intikal eden jandarma ekipleri ile silahlı çatışma yaşandı.

Şiddetli çatışma, görgü tanıklarının kamerasına yansıdı. Beyaz tulumlu maskeli en az altı şüpheli, uzun namlulu silahlara polis kurşun yağdırdı. Saldırganlar durdurdukları minibüsü infilak ettirdi.

Soygun girişimi amacına ulaşamadı. Suçlular kaçmak için vatandaşların araçlarını gasp etti. Çatışma sırasında bir mermi, jandarma aracının ön camına isabet etti.Şans eseri çatışma sırasında ölen ya da yaralanan olmadı.

Çete üyeleri sivil polis süsü verilmiş çakarlı araçlar kullandı. Lecce İl Komutanlığı ekipleri olaydan bir saat sonra iki şüpheliyi tutukladı.

'ÖLECEĞİMİ SANDIM'

Üniversiteye gitmek için çıktığı yolda çatışmanın arasında kalan öğrenci bir genç kadın, çatışmanın ortasında kaldı. Öğrenci, "Il Mattino" gazetesine yaşadıklarını anlattı.

Başlangıçta durumu sıradan bir trafik kazası sanan öğrenci, "Yolun ortasında duran yanan kırmızı bir minibüs vardı. Bir kaza olduğunu düşündüm" dedi. Hemen ardından silahlı bir adam gördü.

Havaya ateş açan silahlı bir başkasını daha fark edince, durumu tam olarak anladı. Ancak dehşet daha yeni başlamıştı.

Saldırganlar, genç kadını aracından inmeye zorladı. Kadın, hırsızların vicdanına seslenmeye çalıştı: "Onlara yanımda küçük bir kızım olduğunu söyledim. Hayatım için korktum." diyerek o anları anlattı.

Suçlular kadının aracını gasp ederek uzaklaştı. Bir başka soyguncu kaçış yoluna çiviler saçtı. Olay yerindeki başka bir sürücü perişan haldeki kadını aracına aldı. Onu oradan uzaklaştırdı.