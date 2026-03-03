Tuna Nehri kıyısında, on yıllardır iki ülke arasında paylaşılamayan sahipsiz bir toprak parçası üzerinde ilan edilen Verdis, şimdiden 400 resmi vatandaşa ulaştı. "Pocket 3" olarak da bilinen bu alan, yaklaşık 75 futbol sahası büyüklüğüyle Vatikan’dan daha geniş bir yüz ölçümüne sahip. Henüz kendi topraklarına ayak basmamış olan vatandaşlar, ultraviyole ışık altında görülebilen özel mürekkepli ve su izli resmi pasaportlarını kullanmaya başladı.

21 YAŞINDA DEVLET YÖNETİYOR

Ülkenin kurucusu ve başkanı olan 21 yaşındaki Daniel Jackson, 2019 yılında partisi tarafından bu göreve seçildi. Bir hükümet kabinesi, bakanlar ve büyükelçiler atayan Jackson, yönetim sürecini alışılmadık bir dille anlatıyor. Balkanlar'da bir ülke yönetmenin çılgınlık olduğunu kabul eden genç başkan, devlet işlerinden arta kalan zamanlarda ekibiyle video oyunları oynadıklarını belirtiyor.

VATANDAŞLIK İÇİN 2 BİN 800 BAŞVURU

Verdis, dünya çapında büyük bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. e-ikamet yoluyla vatandaşlık almak isteyen 2 bin 800’den fazla kişi resmi pasaport için başvuruda bulundu. Ancak yönetim, vatandaşlık verme konusunda oldukça seçici davranıyor. Başvuranların iyi karakterli olmaları ve adli sicil kayıtlarının temiz olması şart koşulurken, sabıkası olanlar detaylı bir güvenlik analizine tabi tutuluyor.

180 BİN STERLİNLİK YATIRIM

Mavi-beyaz bayraklı bu yeni ulusu kurmak için yaklaşık 180 bin sterlin (1,3 milyon Brezilya Reali) kaynak toplayan Jackson, ülkenin geleceği için kalifiye iş gücü arayışında olduklarını açıkladı. Özellikle altyapı ve tıp gibi alanlarda yetenekli kişilere ihtiyaç duyduklarını belirten başkan, bu projede 2015 yılında kurulan Liberland’dan ilham aldığını ifade ediyor.