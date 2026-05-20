Maliye Bakanlığı tarafından koordine edilen satış süreci kapsamında 15 kırsal parsel, üç ardışık tur halinde açık artırmaya dahil edildi. Birinci turda fiyatlar 105 euro ile 600 euro arasında listelenirken, ikinci turdaki taşınmazlar için 263,50 euro ila 1105 euro arasında değişen bedeller belirlendi. İlk iki turda alıcı çıkmayan parsellerin de yer aldığı üçüncü turda ise fiyatlar 397,38 eurodan başlayıp, 16,9 hektarlık en büyük arazi için 11 bin 198,75 euroya kadar yükseliyor. Yasal prosedür gereği alıcılar, taşınmazları mevcut fiziki durumlarıyla kabul etmekle yükümlü tutuluyor.

KÖYDE KANUNİ VE SOSYAL HİZMET KISITLAMALARI BULUNUYOR

Doğal mağaralar ve şarap mahzeni potansiyeli barındıran arazilerin ucuz fiyatlarla listelenmesinin arkasında, bölgedeki altyapı ve sosyal hizmet yetersizlikleri yer alıyor. Mevcut nüfusu 30 kişinin altına düşen ve sakinlerinin büyük bölümü yaşlı bireylerden oluşan Olmeda de la Cuesta köyünde temel kamu hizmetleri kısıtlı şekilde yürütülüyor. Köydeki tek okul öğrenci yetersizliği nedeniyle 40 yıl önce kapatılırken, sağlık hizmetleri kapsamında köye haftada yalnızca bir kez doktor ziyaret gerçekleştiriyor. Bölgede ticari faaliyet olarak sadece bir bar hizmet vermeyi sürdürüyor.

İSTİHDAM OLANAKLARI BULUNMUYOR

Projenin istihdam vaat etmediğini belirten Belediye Başkanı José Luis Regacho, arazilerin ekonomik durumuna ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Regacho, "Burası taşınıp iş bulmayı bekleyebileceğiniz bir yer değil. Yerel ölçekte hiçbir iş fırsatı bulunmuyor" ifadelerini kullandı. Yerel yönetim, bu taşınmazların daha çok uzaktan çalışan dijital meslek grupları, yazarlar veya zanaatkarlar gibi tarımsal ve sosyal izolasyona ihtiyaç duyan kesimler için uygun olduğunu bildiriyor.