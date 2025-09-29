Tüm Avrupa'nın gözlerini diktiği Moldova seçimi, sonunda tamamlandı. Eylem ve Dayanışma Partisi, yüzde 49,5 oy alarak ezici bir çoğunluk kazandı.

Ancak bu seçim, iki Moldovalı parti arasında yapılan bir seçim değildi. Bir çok Moldova'lı için bu seçim, Rusya ve Avrupa Birliği arasında bir seçimdi.

Rusya yanlısı Vatansever Seçmen Blok'u ve Avrupa Birliği yanlısı Eylem ve Dayanışma Partisi, Moldova'nın emsalini görmediği bir seçime sahne oldu.

Rusya'nın sürekli olarak müdahale etmeye çalıştığı iddia edilen seçim süreci boyunca sandıklar önünde kavga çıktı. Moldovalı yetkililer, üst üste siber saldırılar savuşturdu.

Sonunda seçimi kazanan Birlik için Eylem Partisi lideri Sandu, "şimdi Rusya'nın ülkemize karışması son derece olası. Ülkemin geleceği için endişeliyim" diye konuştu.

TEK BAŞINA HÜKÜMET KURACAK

1,6 milyon oyun yüzde 96’sı sayıldığında, Sandu’nun Eylem ve Dayanışma Partisi oyların yaklaşık yarısını alarak Rusya yanlısı blokun çok önüne geçti. Katılım oranı son yılların en yükseği oldu.

Ana muhalefet liderlerinden Igor Dodon, sonuçlar açıklanmadan önce zafer ilan etti ve Pazartesi günü meclis önünde protesto çağrısı yaptı.

Sandu’nun partisi dört yıl önce yüzde 52,8 oy almıştı, bu kez 54 sandalyeye ulaşarak tek başına hükümet kurma yoluna girdi.

Polis seçim günü ve sonrasında bombalı saldırı ihbarları nedeniyle Avrupa ve Amerika’daki bazı sandıklarda alarma geçti.

Moldova içinde de benzer olaylar yaşandı ve üç kişi gözaltına alındı. Parti lideri Igor Grosu, olaylardan Moskova destekli grupları sorumlu tuttu.

TANSDİNYESTER'DE NE OLDU?

Moldova’nın doğusunda Rus askerlerinin bulunduğu ayrılıkçı Transdinyester bölgesi seçimlerde yine gündeme geldi.

Bölgede yaşayan pek çok kişi oy kullanmak için uzun mesafeler kat etmek zorunda kaldı.Çoğu Transdinyester'li oy kullanamadı.

Rusya yanlısı ayrılıkçı bölgeyi Moldova'ya bağlayan köprü, seçim günü bakım nedeniyle kapatıldı. Bunun yanında polis, Moldova'ya giren araçları "Rus müdahelesine" karşı aradı.

Başkent yakınındaki bir kasabada toplanan seçmenler bomba ihbarı nedeniyle birkaç kez yer değiştirmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Dodon bu süreçte “her türlü engellemenin yaşandığını” söyleyerek hükümeti suçladı.

ÜLKENİN KADERİNİ BELİRLEYEN SEÇİM

Ülke Ukrayna’daki savaşın ve ekonomik sıkıntıların gölgesinde sandığa gitti. Sandu seçmenlere “oyunuzla oynamayın, her şeyi kaybedersiniz” diyerek seslendi.

Sandık başında görüş bildiren seçmenlerden Dan Spatar, “Biz Avrupa geleceğini seçtik, dört yıl önce buna oy verdik, devamını hak ediyoruz” dedi.

2022’de AB adaylık statüsü alan Moldova, bu seçimle yönünü yeniden Avrupa’ya dönük tutmaya çalışıyor.

Ukrayna'nın güneybatı komşusu olan ülke, eski bir Sovyet Bloğu ülkesi olarak yıllarca Rus yönetimi altında yaşamıştı. Şimdi ülke, yüzünü Avrupa'ya çeviriyor.