Avrupa’nın en büyük havalimanları 3 gündür kilitli duruyor. Siber saldırıdan sonra uzayan kuyruklar hala çözülemedi.

RTX’e bağlı Collins Aerospace tarafından sağlanan otomatik check-in sistemlerine yapılan siber saldırı onlarca uçuşun iptaline, binlerce yolcunun bitmek bilmeyen çilesine dönüştü.

Avrupa Birliği’nin siber güvenlik ajansı ENISA saldırının kaynağına dair bilgi vermedi ancak kritik altyapıların düzenli olarak hedef alındığını belirtti.

SALDIRININ FAİLİ KİM?

Havalimanları arasında Brüksel ve Avrupa’nın en yoğun hava trafiğine sahip Londra Heathrow da bulunuyor.

Collins’in pazartesi günü yaptığı açıklamada güncellemelerin son aşamaya geldiği ve sistemlerin normale dönmesi için çalışıldığı belirtildi.

Berlin Havalimanı, Berlin Maratonu nedeniyle yolcu yoğunluğunun arttığı bir günde check-in sistemlerini hâlâ devreye alamadı ve bir saatten fazla süren gecikmeler bildirdi.

Benzer bir durum, 4 ay önce Rusya'nın St. Petersburg havalimanında da yaşanmıştı. Rusya'daki siber saldırı sonucu uçaklar aksamış, sıralar uzamıştı.

Bu saldırıdan 1 ay sonra benzer saldırılar Avrupa'da gerçekleşmişti. Ancak Avrupa ve Rusya, birbirlerini alalen suçlamaktan çekiniyor.

HAVACILIK GEÇMİŞE DÖNDÜ

Bir yolcu, biniş sürecinin “ticari havacılığın ilk dönemlerindeki gibi” elle yazılmış kartlarla yürütüldüğünü söyledi.

Brüksel Havalimanı’nda yaklaşık 550 uçuşun 60’ı iptal edildi ve yolcular iPad ve dizüstü bilgisayarlarla kaydedildi.

Dublin Havalimanı ise manuel işlemlerle “asgari düzeyde etkilendiğini” duyurdu. Almanya’da yapılan bir ankete göre şirketlerin yedide biri fidye yazılımlarına ödeme yapmak zorunda kaldı ve bu tür saldırılar en yaygın tehdit olmaya devam ediyor.