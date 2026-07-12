Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Yunan parlamenter Eleonora Meleti’nin AP Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (FEMM) adına hazırladığı, rapora dair tepkiler sürüyor. Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türk askerine “işgalci ve tacizci” suçlamalarının yer aldığı rapor 8 Temmuz’da 575 oyla kabul edildi.

HİKAYENİN GEÇMİŞİ

Süreç izlenebildiği halde, AP ile ikili ilişkileri yürüten, AB Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) veya Dışişleri misyonundan rapora karşı bir adım atılmaması kamuoyunda tepki topladı.

AP, FEMM Komitesi 23 Mayıs 2025’te resmi internet sitesinden yaptıkları bildirim üzerine “çatışmayla bağlantılı cinsel şiddet hakkında bilgi edinmek amacıyla 26-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kıbrıs’ta bulunacak” açıklaması yaptı. Başkanlığını Eleonora Meleti’nin yaptığı heyet Kıbrıs Rum Kesimi ziyaretinde, Türk düşmanlığı ile tanınan ‘ZOE Savaş Şiddetine Karşı’ vakfının Başkanı Aliki Hatzigeorgiou ile bir araya gelerek bilgi aldı.

Bu süreçte rapor hazırlığının olacağı, 28 Mayıs Çarşamba günü, saat 09:30’da Rum kesiminde düzenlenen toplantıda beyan edildi. Rapor AP sitesinde 1 yıl kadar yer aldı. 3 Haziran 2026 tarihinde “genel kurul toplantısında görüşülecek” duyurusu yapıldı.

SES ÇIKARABİLİRDİK

Raporu engellemek için Strazburg’da bulunan, AP Nezdinde Daimi Temsilciliğimiz ve diplomatik misyonlarımızın sessiz kaldığı görüldü. Aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde 18, AB Türkiye Karma Parlamento Komisyonu’nda da (KPK) AKP’li Emrah Karayel başkanlığında 25 vekil ile temsil hakkımız var. Bürokrasinin yetkileri kısıtlı olsa da önceden konuyla ilgili karşı duruş için kamuoyu yaratabileceği bilinenler arasında.

İHMALİN KRONOLOJİSİ

1 - Türkiye düşmanı Yunan vekil 23 Mayıs 2025’te ilk adımı atıp bunu duyurdu.

2 - Daha o gün Rum Kesimi’ne gideceğini ve inceleme yapacağını açıkladı.

3 - 28 Mayıs 2025’te rapor yazılacağı da açıkça ilan edildi, özeti yayınlandı.

4 - Tamamlanan raporun oylama tarihi geçen ayın 3’ünde ilan edildi.

5 - Ve rapor 8 Temmuz Çarşamba günü Avrupa Parlamentosu’ndan geçti.

6 - 14 aylık tüm bu süreçte ne dışişleri ne bürokratlar ne vekiller aksiyon aldı.

7 - AP karma parlamento heyetinin 25 Türk üyesi tek kelime etmedi.

8 - Dışişleri Bakanlığı ancak 1 gün sonra raporu kınadı. Vekillerse topu birbirine atıyor.