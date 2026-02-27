UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 biletini alan takımlar, dün oynanan play-off karşılaşmalarıyla netlik kazandı. Temsilcimiz Samsunspor, Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık maçlarla toplamda 5-0 yenerek elemeyi başardı.
Samsun'da dün oynanan karşılaşmayı 4-0 kazanan Karadeniz ekibinin golleri 53'te Ntcham (P), Ndiaye ve Mouandilmadji'den (2) geldi. Organizasyondaki toplam gol sayısını 7'ye çıkaran Mouandilmadji, UEFA Konferans Ligi'nde en yakın rakibiyle arayı 2 gol açarak gol krallığına yükseldi.
Mouandilmadji'nin 90+2'de attığı son golün pasını veren Carlo Holse ise asist krallığındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Toplamda 4 asiste ulaşan Holse'nin en yakın rakipleri 2'şer asistte bulunuyor.