UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 biletini alan takımlar, dün oynanan play-off karşılaşmalarıyla netlik kazandı. Temsilcimiz Samsunspor, Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık maçlarla toplamda 5-0 yenerek elemeyi başardı. Samsun'da dün oynanan karşılaşmayı 4-0 kazanan Karadeniz ekibinin golleri 53'te Ntcham (P), Ndiaye ve Mouandilmadji'den (2) geldi. Organizasyondaki toplam gol sayısını 7'ye çıkaran Mouandilmadji, UEFA Konferans Ligi'nde en yakın rakibiyle arayı 2 gol açarak gol krallığına yükseldi. Mouandilmadji'nin 90+2'de attığı son golün pasını veren Carlo Holse ise asist krallığındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Toplamda 4 asiste ulaşan Holse'nin en yakın rakipleri 2'şer asistte bulunuyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.