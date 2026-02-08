Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, Avrupa pazarındaki elektrikli araç stratejisinde Türkiye’yi merkeze alma kararı aldı. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci’nin paylaştığı bilgilere göre şirket, İzmit fabrikası için 250 milyon Euro değerinde dev bir yatırım paketini devreye alıyor.

Bu yatırımın en stratejik parçası, Hyundai’nin tamamen elektrikli yeni modeli Ioniq 3 olacak. İzmit fabrikasında üretilecek ilk tam elektrikli model olma özelliğini taşıyan Ioniq 3’ün dünya lansmanı, Nisan ayında Milano Tasarım Haftası’nda gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE İLE EŞ ZAMANLI SATIŞA SUNULACAK

Ağustos 2026'da İzmit fabrikasında seri üretimin başlaması beklenen aracın Eylül'de Tüm Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

İZMİT FABRİKASI AVRUPA'DA İLK

İzmit fabrikası, Hyundai’nin elektrikli araçlara özel geliştirdiği E-GMP (Electric-Global Modular Platform) mimarisini Avrupa’da kullanan ilk tesis unvanını kazanacak. Bu teknolojik dönüşüm, fabrikada A segmentinden C segmentine kadar SUV, hatchback ve sedan gibi farklı gövde tiplerinde elektrikli araç üretilmesine olanak tanıyacak.

5 YENİ MODELDEN 3'Ü İZMİT'TE ÇIKACAK

Hyundai’nin gelecek vizyonunda İzmit kilit rol oynuyor. Şirketin önümüzdeki 18 ay içinde Avrupa pazarında satışa sunacağı 5 yeni elektrikli modelden 3’ü İzmit’ten çıkacak. B sınıfında konumlanacak bu serinin öncüsü, 800V mimarisine sahip olan 4,3 metrelik Ioniq 3 olacak.

İZMİT'TEN 40 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK

Togg’un ardından Türkiye’de elektrikli otomobil üretimi gerçekleştiren ikinci marka olacak Hyundai, yerli üretimi küresel pazarlara taşıyacak. İzmit’te üretilen araçların yüzde 80’inin 40’tan fazla ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor. Bu stratejik genişleme kapsamında, İzmit tesisi için ek yatırımların da gündemde olduğu belirtiliyor.