Avrupa'nın kalbi olan Brüksel'de çiftçiler, traktörlerle sokakları kapadı. Çiftçiler "değersizleşen ürünlerini'daha da değersizleştireceğine" inandıkları anlaşmaya karşı polise patates fırlattı.

Çiftçiler Avrupa Birliği ile Güney Amerika ülkeleri arasındaki 'Mercosur anlaşmasına' karşı Belçika başkentinde toplandı. Avrupa Parlamentosu önünde çuval çuval patates döktüler.

Çiftçi lobisi Copa Cogeca, merkezde 150’den fazla traktörün yolu kapattığını duyurdu. AB Parlamentosunun bulunduğu Avrupa Mahallesinde 10 bin protestocu beklendi.

Protestocular, toplanan polisin üzerine traktör sürdü, ürünlerini Avrupa Parlamentosu'na doğru fırlattı.

Polis, grubun dağılması için biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Ancak grup dağılmadığı gibi, polisle amansızca çatıştı.

AVRUPA ÇİFTÇİLERİ, İŞSİZ KALMAKTAN KORKUYOR

Çiftçiler, Mencouser anlaşmasının geçmesi halinde geçim kaynaklarının yok olacağını söylüyorlar.

Protestocular Brezilya ve komşu ülkelerden daha ucuz tarım ürünlerinin Avrupa üreticisini ezmesinden kaygılı.

Endişe et, şeker, pirinç, bal ve soya fasulyesi gibi ürünler Avrupa çiftçilerinden alınamaz hale gelmesi.

Özellikle AB’de yasaklanan bazı pestisitlerin AB üretimini azalttığını ve Latin Amerika ülkelerinden bu ürünlerin daha ucuza alınarak kendilerini işsiz bırakacağını savunuyorlar.

Belçikalı çiftçi örgütü FJA’dan Florian Poncelet, 2024’ten beri Fransa’da, Belçika’da ve başka yerlerde protesto ettiklerini söyledi. Sonunda dinlenmek istediklerini ekledi.

ANLAŞMA ERTELENDİ

Sokakta gerilim yükselirken, İtalya'nın başı çektiği AB ülkelerinin çabasıyla anlaşma askıya alındı.

Liderler bir yandan Mercosur dosyası için hesap yaparken diğer yandan dondurulmuş yaklaşık 200 milyar dolarlık Rus varlığının Ukrayna’ya destek için kullanılıp kullanılamayacağını tartıştı.

Fransa da İtalya'nın duruşuna destek verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “bu anlaşmaya hazır değiliz” dedi.

Fransa’nın Polonya, Belçika, Avusturya ve İrlanda ile erteleme için koordinasyon kurduğu aktarıldı.

Öte yanda Almanya ve İspanya onay için bastırıyor. Friedrich Merz “küresel ticaret politikasında inandırıcılık” için kararın şimdi verilmesi gerektiğini söyledi. Pedro Sanchez anlaşmanın Avrupa’ya “jeo ekonomik ve jeopolitik ağırlık” kazandıracağını savundu.

Maxime Mabille ise “Mercosur’a hayır demek için buradayız” dedi. Ursula von der Leyen’i anlaşmayı “zorla geçirmekle” suçladı. “Avrupa bir diktatörlüğe dönüştü” ifadesini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, anlaşma için Cumartesi gününü işaret etti. 'Ya şimdii olacak, ya da hiç' diye konuştu.