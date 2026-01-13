Lyon şehrinde hijyen standartlarını ihlal eden işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştıran yetkililer, 9. ilçede faaliyet gösteren Marmara Sofrası’nda asgari hijyen kurallarına yönelik ciddi eksiklikler belirledi.

Rhône Valiliği tarafından yapılan açıklamada, mevcut koşullar altında faaliyetin sürdürülmesinin tüketiciler için ciddi sağlık riski oluşturduğu vurgulandı.

Artı33'de yer alan habere göre, Denetim raporuna yansıyan detaylara göre, işletmede personelin ellerini uygun koşullarda yıkayıp kurutabileceği alanların bulunmadığı, çalışanlar için soyunma odası olmadığı ve üretim alanında uygun iş kıyafetlerinin kullanılmadığı tespit edildi.

Ayrıca personelin gıda hijyeni konusunda yeterli eğitim almadığı, ekipman ve üretim malzemelerinin hijyenik olmayan koşullarda depolandığı, mekanın genel temizlik ve bakımının yetersiz olduğu açıklandı.

Gıda güvenliği risk analizlerinin yapılmadığı işletmede, kimyasal bulaşma riskinin bulunduğu ve onaylı bir gıda güvenliği planının uygulanmadığı da kayda geçti.