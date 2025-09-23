Paris’in 10. bölgesindeki Faubourg Saint-Denis Caddesi, yıllardır Türk mutfağının merkezi olarak bilinirken bugün konsept restoranlar, start-up kafeleri ve sosyal medyaya hitap eden mekanlarla dolup taşıyor.

1980’lerden itibaren işçi lokantalarıyla anılan cadde, artık makarna barları, Çin mantıcısı Petit Bao, New York usulü pizzacı Jay’s Pizza ve burgercilerle yeni bir kimlik kazandı. Derya Restoran’ın sahibi Ulaş Eyüp, “Müşterilerimizin yüzde 90’ı eskiden Türk’tü, bugün yüzde 90’ı Parisli bobolar” sözleriyle değişimi özetliyor.

Artı33'de yer alan habere göre, yeni müşteri profili arasında beyaz yakalılar, start-up çalışanları ve sosyal medya fenomenleri öne çıkıyor. Bu da mekanların hafta içi ve hafta sonu kesintisiz müşteri çekmesini sağlıyor.

Öte yandan Bouillon Julien ve Brasserie Floderer gibi köklü Fransız brasserieleri tarihi dokularını koruyarak gençleri cezbetmeyi başarıyor. Ancak bazı konsept mekanların ömrü kısa oluyor; mahalle sakinleri bu işletmeleri “bir kez deneyip unutulan yerler” olarak tanımlıyor.

Tüm bu dönüşüm, caddenin “Küçük İstanbul” kimliğini kaybettiği yorumlarını beraberinde getirdi. Eyüp ise umutlu: “Sosyal medya değişir, modalar geçer ama iyi yemek hep kalır.”