Orta Doğu’da tırmanan gerilim, Avrupa ekonomisinin en zayıf noktasını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Tarihsel olarak enerji maliyetleri arttığında değer kaybeden Euro, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hamlelerinin ardından Dolar karşısında yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Avrupa’nın ithal enerjiye olan aşırı bağımlılığı, emtia fiyatlarındaki her artışın bölgedeki büyüme potansiyeline ve satın alma gücüne doğrudan darbe vurması anlamına geliyor. Benzer bir dinamik, 2022 yılındaki enerji krizinde Euro’yu Dolar karşısında parite seviyesinin altına sürüklemişti.

DÖVİZ PİYASASI SAVAŞIN BAROMETRESİ OLDU

Piyasalardaki bu sert hareketlilik, yatırımcıların çatışma kaynaklı risk algısındaki değişimi en saf haliyle yansıtıyor. Euro’daki düşüşün tam aksine, günlük 9,5 trilyon dolarlık işlem hacmine sahip döviz piyasasında bu haftanın gözdesi Kanada Doları (Loonie) oldu. Dünyanın en büyük dördüncü ham petrol üreticisi olan Kanada’nın para birimi, artan petrol fiyatlarını arkasına alarak yükselişini sürdürüyor.

"AKILLI PARA" DOLARA DÖNÜYOR

ABD Doları ise Bloomberg Dolar Endeksi verilerine göre son bir yılın en güçlü haftalık kazancına imza atmaya hazırlanıyor. Dev bir petrol üreticisi olan ABD, enerji fiyatlarındaki şoklara karşı Avrupa’ya oranla çok daha dirençli bir profil çiziyor. Bu durum, yılın başından beri hakim olan "Amerika’da sat, Asya’da al" stratejisinin de sonunu getirdi.

Vantage Global Prime kıdemli piyasa analisti Hebe Chen, piyasadaki değişimi şu sözlerle özetliyor: