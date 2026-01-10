Tarihsel yakınlık, kültürel benzerlikler ve ortak hafıza, bu küçük Balkan ülkesini sanılandan çok daha tanıdık kılıyor. Bu yakınlık, son dönemde Türkiye’den Kosova’ya taşınanların sayısındaki belirgin artışla da dikkat çekiyor.

TÜRKÇE BU ÜLKEDE GÜÇLÜ

Kosova’da Arnavutça ve Sırpça ile birlikte Türkçe de resmî diller arasında yer alıyor. Özellikle Prizren, Mamuşa, Priştine ve Gilan gibi şehirlerde Türk toplumu yoğun olarak yaşıyor ve Türkçe günlük yaşamın doğal bir parçası olarak kullanılıyor.

Ülkede Türkçe eğitim veren okullar bulunuyor, üniversitelerde Türk dili ve edebiyatı bölümleri faaliyet gösteriyor ve çeşitli medya kuruluşları Türkçe yayın yapıyor. Türkiye’nin kültürel ve eğitsel alanda sağladığı destekler de bu süreci besliyor. TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar, Kosova’daki Türk toplumunun dilini ve kültürel mirasını korumasına önemli katkılar sunuyor.

HER YERDE TÜRKÇE KONUŞULUYOR

Kosova’da bir kafede sipariş verirken, bir dükkânda alışveriş yaparken ya da yerel halkla ayaküstü sohbet ederken Türkçe kelimelere rastlamak oldukça olağan. Özellikle ileri yaştaki kesimde Türkçe bilgisi yaygınken, gençler de ya ailelerinden öğrendikleri ya da okulda aldıkları eğitim sayesinde dili kullanabiliyor. Bu durum, Türkiye’den gelenlerin ülkeye uyum sağlamasını kolaylaştırdığı gibi iki toplum arasındaki bağları da daha da kuvvetlendiriyor.

Kosova'yı ziyaret edenler, samimi insanları ve tanıdık kültürel dokusuyla bu ülkede kendilerini yabancı hissetmiyor. Türkçenin bu denli yaygın olması, Kosova’yı Türkler için Balkanlar’da ayrıcalıklı ve cazip bir konuma taşıyor.