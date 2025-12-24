ABD ve Rusya'nın yakın müttefiki olan Belarus, geçtiğimiz günlerde anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Belarus üzerindeki ABD yaptırımları kısmen kaldırılacak. Belarus ise bazı siyasi mahkumları salacak.

Bu anlaşmanın arka planı ise, The Wall Street Journal haberinde ortaya çıktı. Habere göre ABD heyeti, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yaptırım muafiyetinin yanında "zayıflama ilacı" da teklif etti.

Lukaşenko'nun özel kullanımı için sunulan Eli Lilly marka zayıflama ilaçları, yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte geldi. Bu esnada Lukaşenko, 123 siyasi mahkumu serbest bıraktı.

AVRUPA'NIN SON DİKTATÖRÜ, ZAYIFLAMA İĞNESİNE TAV

Lukaşenko'nun zayıflama ilaçlarına ilgisi, diplomatik ziyaret esnasında gerçekleşen yemekte ortaya çıktı.

ABD temsilcisi John P. Coale ile vodkanın su gibi aktığı bir yemekte buluşan Lukaşenko, Coale'e "sen kilo mu verdin?" diye sordu. Coale ise gülümsüyerek "evet" dedi.

İkili, aniden kilo vermenin zorlukları hakkında konuşmaya başladı. Sonra iş, ciddiye bindi. Lukaşenko hem ülkesinin yaptırımlarının kaldırılması, hem de özel jetinin bakımının yapılmasını istiyordu.

Coale ise 2 trilyon dolar büyüklüğündeki Rus ekonomisini, siyasi mahkumlarla birlikte tutsaklıktan çıkarmak istiyordu. Coale, pazarlığı tatlandırarak zayıflama iğnelerini de teklif etti. Anlaşma yapıldı.

Bu şekilde, kendini "Avrupa'nın son diktatörü" diyen Lukaşenko zayıflama ilaçlarını aldı.

'TAM ANLAMIYLA, BİR TRUMP YAKLAŞIMI'

Washington'daki Rock Creek Parkı'na bakan, orta yüzyıldan kalma malikanesinde verdiği röportajda Coale, “Kiminle konuştuğumuz umurumda değil” dedi.

Lukashenko ile kişisel bir ilişki kurma çabasının, Batı'nın iğrenç bulduğu Trump'ın dünya liderlerine yaklaşımını yansıtmak olduğunu da ekledi.

“Bu gerçekten Trump tarzı bir yaklaşım” dedi. “Kiminle konuştuğunun ne önemi var, bu kişi istediğini verebiliyorsa, önemli olan tek şey budur" diyerek Lukaşenko ile görüşmeyi yad etti.

Trump göreve başladığından bu yana, Belarus 10'dan fazla ülkeden 250'den fazla tutukluyu serbest bıraktı. Bunların arasında en az beşi Amerikan vatandaşıydı.

ABD ise bunun karşılığında yaptırımları kaldırarak batmakta olan Belarus ekonomisine bir can simidi attı. Bunun yanında, 71 yaşındaki Lukaşenko'nun kilo vermesinin önünü açtı.