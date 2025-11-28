Geçtiğimiz ay soyulan Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, giriş ücretlerine büyük bir zam yapmaya hazırlanıyor.

Müzenin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan karara göre, Avrupa Birliği (AB) ile İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç dışından gelen ziyaretçiler için bilet fiyatları 14 Ocak 2026’dan itibaren yüzde 45 artırılarak 32 euroya (1570 TL) çıkarılacak.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, yılın başında Louvre’da farklı fiyatlandırma politikası uygulanması gerektiğini söylemiş, özellikle yabancı turistlerden alınan ücretlerin artırılmasını savunmuştu.

ZAM KARARI HIRSIZLIK OLAYINDAN SONRA GELDİ

Louvre yönetiminin aldığı bu karar, son dönemde müzede yaşanan hırsızlık ve güvenlik zafiyetleriyle ilgili tartışmaların ardından geldi. Artan güvenlik maliyetleri ve kalabalık turist akışının neden olduğu baskının, zam kararında etkili olduğu belirtiliyor.

Müzenin, güvenlik önlemlerini güçlendirmek için ek bütçeye ihtiyaç duyduğu ve yeni fiyatlandırmanın bu hedefe yönelik olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca tüm Avrupa bu zamlardan etkilenmezken listeye Türkiye'nin eklenmemesi tepki çekti. Artık Türkler yeni yıldan itibaren Avrupa'da yoğun olarak tercih ettiği Louvre Müzesi'ne girişte daha fazla para ödeyerek girecek.