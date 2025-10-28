Avrupa otomotiv pazarı, eylülde güçlü toparlanma kaydetti. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve İngiltere genelinde yeni otomobil satışları 2024'ün aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 1,24 milyon oldu.

Eylül satışları Almanya liderliğinde birçok büyük pazarda çift haneli arttı. Almanya'da yüzde 12,8, İngiltere'de yüzde 13,7, İspanya'da yüzde 16,4, İtalya'da yüzde 4,2 ve Fransa'da yüzde 1 oldu.

TESLA'NIN PAZARI GERİLEDİ

Bu artışlarla Avrupa genelinde otomobil talebi, son aylarda görülen durgunluğu da tersine çevirdi.

Volkswagen satışlarında yüzde 9,7 artış, Stellantis yüzde 11,5 artış ve Renault yüzde 15,2 artış kaydederken Tesla'nın satışları ise yüzde 10,5 düştü. Böylece ABD'li elektrikli otomobil devinin, pazar payı geçen yılki yüzde 4'ten yüzde 3,2'ye geriledi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR HIZLA BÜYÜDÜ

Eylül ayında AB genelindeki toplam otomobil satışları yüzde 10 artarken, elektrikli araçlarda tam elektrikli (BEV) satışları yüzde 20, şarjlı hibrit (PHEV) satışları yüzde 65,4 ve hibrit (HEV) satışları yüzde 15,9 arttı.

ACEA verilerine göre, elektrikli modeller (BEV, PHEV ve HEV) toplamda yeni otomobil satışlarının yüzde 64'ünü oluşturdu. Bu oran 2024'ün aynı döneminde yüzde 57 düzeyindeydi.

Veriler, Avrupa'da elektrifikasyonun ivme kazandığını ve geleneksel içten yanmalı motorlu araçların payının giderek azaldığını ifade ediyor.