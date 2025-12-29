Arıcıoğlu Otomotiv, yalnızca Türkiye’de değil Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede tercih edilen Arceo jant markasıyla faaliyet gösterdi. Valencia, Porto, Madrid, Marseille, Monaco, Sevilla ve Mallorca isimlerini taşıyan seriler, şirketin küresel pazardaki bilinirliğini artırdı. Firma, otomotiv sektörünün önemli fuarlarında Türk jant üretimini temsil etti.

2025 YILINA GÜÇLÜ BAŞLADI

Arceo markası için 2025 yılının ilk ayları olumlu geçti. Şirket, mart ayında tüm iş ortaklarıyla bir araya gelerek yeni dönem planlarını paylaştı. Bu toplantıda, yapay zeka destekli bir uygulama aracılığıyla jantların farklı otomobil modelleri üzerinde nasıl göründüğünü gösteren yeni sistem tanıtıldı. Ancak yılın ilerleyen dönemlerinde pazarın daralması ve finansman koşullarının zorlaşması, şirketin mali yapısını olumsuz etkiledi.

FİNANSAL DARBOĞAZ AŞILAMADI

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, artan maliyetler ve nakit akışındaki sıkıntılar nedeniyle Arıcıoğlu Otomotiv’in finansal sorunları derinleşti. Şirketin, içinde bulunduğu ekonomik darboğazı aşmakta zorlandığı ve bu nedenle konkordato yoluna gittiği belirtildi.

MAHKEMEDEN DURUŞMA KARARI ÇIKTI

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 18 Aralık tarihli kararında Arıcıoğlu Dış Ticaret İnşaat Limited Şirketi, Arıcıoğlu Oto Market Ticaret Limited Şirketi, Arıcıoğlu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’nin konkordato talebiyle ilgili duruşma açılmasına hükmetti. İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca duruşmanın 7 Ocak 2026 günü saat 10.40’ta yapılacağı ilan edildi.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

Mahkeme kararı kapsamında şirketin sahip ve yöneticileri Cengiz Tekin, Mustafa Tekin ve Yavuz Tekin hakkında üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildi. Süreçte şirketin mali durumunun değerlendirilmesi ve konkordato talebine ilişkin nihai kararın duruşma sonrasında verilmesi bekleniyor.