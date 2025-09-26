Rusya'nın 5 ayrı NATO ülkesinini hava sahasını ihlal etmesi sonrası, Avrupa ülkeleri ve NATO'nun eli tetikte.

NATO’nun doğu sınırındaki ülkeler bu ay art arda sınırı aşan Rus İHA ve uçaklarının istilası altında kaldı.

Estonya üzerinde üç Rus MiG-31 uçağının sınırı aşması üzerine acil toplanan Almanya, İngiltere ve Fransa hükümetler, artık "sınır geçen uçağı affetmeyeceklerinin" uyarısını yaptı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sınırı geçen Rus uçaklarına karşı "nihai eyleme" geçeceklerini söyledi.

Kremlin ise uçakların Estonya hava sahasına girmediğini ve Polonya’da görülen insansız hava araçlarının da bir hata sonucu meydana geldiğini öne sürdü.

Ukrayna'daki sivil altyapıya saldıran Putin, saldırılarını arttırırken başka ülkelerin de savunmalarını test ediyor.

İngiltere hükümeti sözcüsü “İngiltere hava sahamızı korumak için tüm tedbirleri almaya hazır” dedi.

RUSYA'DAN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Rus yetkililer toplantıda Avrupa temsilcilerine bu ihlallerin Kırım’a yapılan Ukrayna saldırılarına yanıt olduğunu iletti.

Kremlin bu saldırıların NATO desteği olmadan mümkün olmayacağını savundu ve böylece Avrupa ülkelerinin zaten çatışmanın tarafı olduğunu ileri sürdü.

Görüşmede Rus heyetinin ayrıntılı notlar alması Avrupalı diplomatlara bu bilgilerin doğrudan üst kademeye aktarılacağı izlenimini verdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz “Paris, Londra ve Varşova ile koordinasyon içindeyiz ve gerekli tüm tedbirleri destekliyoruz” dedi.

ALMANLAR ENDİŞELİ

Ancak NATO içinde bu ihlallere nasıl karşılık verileceği konusunda farklı görüşler bulunuyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk Rus uçaklarının vurulmasını savunurken Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius bunun Moskova’nın “tuzak” stratejisi olabileceği uyarısında bulundu.

Rusya’nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meşkov “NATO sahte bir gerekçeyle Rus uçağı vurursa bu savaş demektir” dedi.