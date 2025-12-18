Ukrayna savaşı aralıksız devam ederken, Rusya'nın gelecek hedefi olduklarına emin olan Avrupa ülkeleri doğu sınırlarına savunma hatları döşemeye başladı.

Polonya, 'Doğu Kalkanı' projesi kapsamında Rusya'ya yakın Belarus ve Kaliningrad boyunca "ejder dişi" olarak anılan beton siperler döşemeye başladı.

Bunun yanında Ottowa anlaşması tarafından yasaklanan mayınları yeniden üretmeye başlayan Polonya, Ruslara karşı sınır hattı boyunca mayınlar döşüyor.

Ukrayna'dan sonra Avrupa'nın ikinci savunma hattı olan Finlandiya, Polonya ve Estonya, Rusya'yla yaşanacak bir savaş için hazırlıkları arttırıyor.

AVRUPA'NIN DOĞUSU, SAVAŞA HAZIR

Polonya Savunma Bakanlığı henüz sipariş vermemiş olsa da, mayınları üreten şirketin gelecek yıl piyadelere karşı kullanılan mayınlar da dahil olmak üzere tüm türlerde 1,2 milyon mayın üretecek kapasiteye sahip. Şirket, şu anda yılda yaklaşık 100 bin mayın üretiyor.

Polonya, ürettiği mayınlarının fazlasının da diğer müttefik ülkelere gönderileceğini de ekledi. Avrupa ülkeleri, Rusya'ya karşı hat boyunca mayın ve siper döşeyecek.

Aynı anda Rus tehdidine karşı Finlandiya'da da askeri yığılma başladı. Rusya'ya sınırı olan Baltık ülkesi, ülke için alınan zırhlı araç alımını arttırdı.

Letonya ve Estonya da mayınların döşenmesini önleyen anlaşmadan çıktıklarını duyurdu. Estonya Savunma Bakanlığı, "ihtiyaç halinde mayın üretimine başlamaya hazır olacaklarını" söyledi.

RUSYA GEREKENİ YAPMAYA HAZIR

Rusya ise saldırıya hazırlandığı iddialarını tamamen reddiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağı iddialarının "tamamen yalan" olduğunu söyledi ve Avrupa'nın 'bir sanrı yaşadığını' öne sürdü.

Aynı konuşmada Putin, savaş durumunda "gerekeni yapmaya hazır olduklarını" da ekledi. Avrupa ülkeleri ise Rusya'ya karşı askeri adımlarını hızlandırıyor.