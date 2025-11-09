Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Türkiye’den yasa dışı yollarla 144 kilogram altın takı kaçırdıkları iddia edilen altı Türk kuyumcunun davası başladı. Toplam değeri 6,3 milyon Euro’yu aşan kaçak altınlarla ilgili davada, sanıklardan biri duruşmaya katılmazken, bir kişi suçunu itiraf etti.

İKİ YIL BOYUNCA YAKALANMADAN SOKMUŞLAR

Viyana Bölge Mahkemesi’nde görülen davada, Türkiye’den 2021 ve 2022 yıllarında Viyana-Schwechat Havalimanı üzerinden gümrüksüz şekilde ülkeye sokulan altın takıların izleri sürülüyor. Savcılığa göre sanıklar, uzun süre boyunca yeşil hattı kullanarak gümrük kontrolünü atlattı ve bu yolla milyonlarca Euro vergi kaybına yol açtı.

Artı33'de yer alan habere göre, Savcı, “Gümrük vergisine tabi mallarla kırmızı kanaldan geçilmesi gerekir. Gümrüksüz geçişi kullanmak mali suçtur” diyerek sanıkların ağır bir vergi ihlali gerçekleştirdiğini vurguladı.

TÜRKİYE'DE AMCASINDAN TEMİN ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasına göre, Viyana’da kuyumculuk yapan sanıklardan biri, kaçak altınları Türkiye’de kuyumcu olan amcasından temin etti. Altınların, sanıkların işbirliğiyle farklı uçuşlarda ülkeye sokulduğu iddia ediliyor.

Olay zinciri, 29 Nisan 2022’de 35 yaşındaki bir kuyumcunun Schwechat Havalimanı’nda 1,4 kilogram altın takıyı gümrüksüz olarak getirmeye çalışırken yakalanmasıyla ortaya çıktı. Daha önce sabıkası bulunmayan bu sanık, suçunu kabul eden tek kişi oldu.

DURUŞMA SÜRESİZ ERTELENDİ

Ünlü savunma avukatı Rudolf Mayer tarafından temsil edilen sanık, 23 farklı olayda toplam 73 kilogram altın kaçırdığını itiraf etti. Mahkeme, sanığa 18 ay ertelenmiş hapis cezası verdi. Ancak karar henüz kesinleşmedi.

Altı sanıktan biri duruşmaya katılmadığı için dava süresiz olarak ertelendi. Mahkeme, kaçakçılığın merkezinde yer aldığı öne sürülen sanığın ifadesi alınmadan yargılamanın tamamlanamayacağını açıkladı.