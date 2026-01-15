ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı askeri müdahale ile tehdit etmesinin ardından Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa orduları, Grönland'a asker yığmaya başladı.

Fransa, Grönland'a asker gönderdiğini doğruladı. Grönland için acil güvenlik kabinesini toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Danimarka'nın talebi üzerine, Fransa'nın Danimarka'nın Grönland'da düzenlediği ortak tatbikatlara katılacağına karar verdim” açıklamasını yaptı.

Macron, “İlk Fransız askeri unsurlar yola çıktı bile. Diğerleri de peşi sıra gelecek" diye ekledi.

ALMANYA VE İSVEÇ DE ASKER GÖNDERİYOR

Almanya ve İsveç gibi NATO ülkeleri bölgeye uçak ve gemilerin yanı sıra asker göndereceklerini duyurdu.

Bu adım şimdilik krizin önüne set çekecekgeçici bir hamle olarak değerlendiriliyor. Ülkeler, Arktik Dayanıklılık Operasyonu (Operation Arctic Endurence) tatbikatı kapsamında beraber askeri eğitimlere başladı.

Danimarka toprak bütünlüğünü korumak adına müttefikleriyle beraber adadaki askeri tatbikatların kapsamını genişletme kararı aldı.

İsveçli subaylar adaya vardı. Alman keşif birliği de Danimarka hükümetinin davetiyle yola çıkmaya hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞARISIZ OLDU

Beyaz Saray’da gerçekleşen üst düzey görüşmelerde Başkan Trump ile Danimarka hükümeti arasındaki Grönland düğümü çözülemedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı tam kontrol dışındaki hiçbir seçeneğin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ilan etti" dedi.

Görüşmeden yaklaşık bir saat erken çıkan Rasmussen'in görüşme çıkışındaki ifadesi ve görüşme sonrasındaki tavrı, görüşmelerin başarısız olduğunu vurguladı.

Rasmussen, "ABD tarafının tutumunu değiştirmeyi başaramadık" sözleriyle durumu özetledi. "Trump, Grönland'ı fethetmek istiyor" diye konuştu.

Görüşmelerin ardından taraflar konuyu teknik olarak değerlendirmek üzere bir çalışma grubu kurulmasına karar verildi.

TRUMP ADAYI İSTİYOR

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Amerika'nın ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'a muhtaç olduğunu vurguladı.

Trump, savunduğu Grönland'ı ele geçirmenin şart olduğunu da belirtti ve "bundan daha azı kesinlikle kabul edilemez" ifadesiyle net bir şekilde çizdi.

Danimarka tarafı ise yüzyıllardır yönettikleri bu toprakların savunulması için Amerikan mülkiyetine asla ihtiyaç duyulmadığını belirtiyor.

Kendi ekonomik yardımlarıyla adayı destekleyen Danimarka yönetimi Trump'ın askeri güç kullanma tehditlerine boyun eğmiyor.