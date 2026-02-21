Fransa Vergi Kurumu (DGFiP), yurt dışında banka hesabı bulunan mükelleflere yönelik denetimlerini sıkılaştırıyor. Özellikle Türkiye’de hesabı bulunan binlerce gurbetçiyi yakından ilgilendiren uyarıda; beyan edilmeyen her bir banka hesabı için en az bin 500 Euro para cezası uygulanacağı açıklandı.

Fransa’da vergi mükellefi olan Türk vatandaşları ve çifte vatandaşlar için yasal yükümlülükler yeniden hatırlatıldı. Fransa Vergi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye dahil yurt dışındaki tüm banka hesaplarının her yıl vergi beyannamesi sırasında bildirilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

BOŞ HESAPLAR DAHİ İNCELENECEK

Artı33'de yer alan habere göre, Fransa yasalarına göre, yurt dışında açılmış olan tüm hesapların beyannamede açıkça belirtilmesi gerekiyor. Bu zorunluluk sadece aktif kullanılan bakiyeli hesapları değil; vadeli, vadesiz, döviz hesaplarını ve hatta içinde para bulunmayan ya da uzun süredir kullanılmayan "boş" hesapları da kapsıyor.

Yetkililer, Türkiye’deki hesapların da diğer tüm ülkelerdeki hesaplarla aynı kurallara tabi olduğunun altını çizdi.

BİLGİLER OTOMOTİK PAYLAŞILIYOR

Fransa ile Türkiye arasında yürürlükte olan "Uluslararası Bilgi Paylaşımı Anlaşması" uyarınca, banka hesap bilgileri otomatik olarak vergi makamlarıyla paylaşılabiliyor. Bu dijital ağ sayesinde, geçmiş yıllara oranla bildirilmeyen hesapların tespit edilme ihtimali oldukça yükselmiş durumda.

YAPMAYAN PARA CEZASI ÖDEYECEK

Yurt dışı hesaplarını beyan etmeyen kişilere yönelik ise Fransa tarafından yaptırımlar uygulanacak. Vergi Kurumu, bildirim yapılmayan her bir hesap için en az bin 500 Euro ceza uygulanacağını duyurdu.

Hesabın bulunduğu ülkenin vergi statüsüne göre bu ceza miktarı daha da artabiliyor. Birden fazla hesabı olan vatandaşlar için toplam ceza tutarı on binlerce euroyu bulabiliyor.