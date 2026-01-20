İspanya’nın son yıllarda ekonomik çarklarını durma noktasına getiren devasa şoför krizi için çözüm Türkiye’den geliyor. Avrupa’nın lojistik koridorlarında yaşanan personel çıkmazını aşmak isteyen İspanyol taşımacılık devleri, rotayı Türkiye’ye kırdı. İspanya’nın en büyük nakliye birlikleri ve vakıfları, Türk şoförlerini istihdam etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile tarihi bir protokole imza attı.

İŞKUR ARACILIĞIYLA 30 BİN BOŞ KADRO DOLDURULACAK

İspanyol El Economista Gazetesi'nin duyurduğu habere göre, nakliyeciler federasyonu Fenadismer tarafından yapılan açıklamada, sürecin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütüleceği belirtildi.

İspanya’da karayolu yük taşımacılığı sektöründe yaklaşık 30 bin kişilik devasa bir iş açığı bulunuyor. Sektördeki şoför nüfusunun yaşlanması ve yeni personelin yetişmemesi üzerine patlak veren krize karşı Türk şoförlerin seçilmesi, eğitimi ve İspanya’da yasallaştırılarak işe alınması için düğmeye basıldı.

KONAKLAMA VE EĞİTİM MASRAFLARI İSPANYA’DAN

Anlaşma kapsamında seçilen Türk şoförler, İspanya'da direksiyon sallayabilmek için gerekli olan Avrupa Birliği sertifikalarını almaları amacıyla Cordoba Mesleki Eğitim Kampüsü'nde özel bir programa tabi tutulacak. Bu süreçte şoförlerin sadece eğitimleri değil, aynı zamanda barınma, yemek ve ulaşım gibi tüm yaşam masrafları İspanyol kurumları tarafından karşılanacak. Ayrıca adaylara işe başlamadan önce İspanyolca dil eğitimi de verilecek.

YILLIK 35 BİN EUROYA KADAR MAAŞ FIRSATI

Bu dev iş birliğinin en dikkat çeken noktası ise ödenekler oldu. Protokol kapsamında İspanya’da istihdam edilecek olan Türk sürücülere yıllık 25 bin ile 35 bin euro arasında maaş ödeneceği duyuruldu. İş ilanlarının önümüzdeki günlerde İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor. Başvurularda özellikle 2009 yılı ve öncesinde ağır vasıta ehliyeti almış olan adaylara öncelik tanınacağı belirtilirken, sürecin son derece hızlı işletileceği kaydedildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuru ve işe alım süreci tam bir profesyonel planlama ile yürütülecek. İlk olarak İŞKUR’da yayımlanan ilanlara uygun adaylar, İspanyol yetkililerle çevrim içi mülakatlara katılacak. Seçilen isimler bir aylık çevrim içi dil kursunun ardından İspanya’ya davet edilerek 7 günlük "Profesyonel Sürücülük Yeterlilik" (Cap Continue) eğitimine alınacak. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan ve AB genelinde geçerli sertifikasını alan şoförlerin çalışma izinleri eş zamanlı olarak başlatılacak. 3 Şubat’ta Cordoba’da yapılacak büyük bilgilendirme gününün ardından sürecin resmen hız kazanması bekleniyor.