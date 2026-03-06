İspanya hükümeti, Avrupa genelinde sertleşen göç politikalarının aksine, ülkede kayıt dışı bulunan yaklaşık 500 bin göçmenin statüsünü yasallaştıracak devrim niteliğinde bir reform paketini kamuoyuna duyurdu.

Sosyalist koalisyon hükümeti tarafından hazırlanan bu kapsamlı düzenleme, belirli kriterleri karşılayan göçmenlere oturum hakkı tanıyarak toplumsal uyumu ve iş gücü piyasasına entegrasyonu hızlandırmayı hedefliyor.

Artı33'te yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz, düzenlemenin sadece insani bir adım olmadığını, aynı zamanda kayıt dışı çalışmayı azaltarak İspanyol ekonomisinin büyümesine doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

OTURUM İZNİ DOĞRUDAN 5 YILA UZANACAK

Yeni düzenlemeye göre, 2025 yılı sonu itibarıyla İspanya'da en az beş aydır ikamet eden ve adli sicili temiz olan göçmenler, hızlandırılmış başvuru imkanından yararlanabilecek. Taslak kapsamında yetişkinlere başlangıçta bir yıllık oturum izni verilirken, çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini güvence altına almak amacıyla onlara doğrudan beş yıllık ve uzatılabilir oturum kartları sağlanacak.

YAKINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bu süreç, göçmenlerin yasal statü kazanmasının yanı sıra İspanyol vatandaşlığına giden yolu da önemli ölçüde kısaltacak; özellikle Latin Amerika kökenli göçmenler için vatandaşlık başvurularının çok daha erişilebilir hale gelmesi öngörülüyor. Yaklaşık yarım milyon kişiye yasal kimlik kazandırması beklenen reformun, kısa süre içinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.