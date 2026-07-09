Fransa’da peş peşe yaşanan aşırı sıcak hava dalgaları kuraklığı derinleştirirken, ülke genelindeki birçok bölgede su kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar resmen yürürlüğe girdi.

Mayıs ve haziran aylarında kaydedilen rekor sıcaklıkların ardından temmuz ayında da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar ve yetersiz yağışlar, toprakların hızla kurumasına ve yer altı su kaynaklarının ciddi oranda azalmasına neden oldu.

Yaşanan bu kriz karşısında alarm durumuna geçen valilikler, hem vatandaşları hem de işletmeleri kapsayan sert tedbirleri uygulamaya koydu.

Yürürlüğe giren yeni su kullanım kısıtlamaları kapsamında bahçe sulama, özel havuzların doldurulması, araç yıkama ve tarımsal sulama gibi pek çok alanda önemli sınırlamalar getirildi.

Artı33'de yer alan habere göre, Temmuz ayıyla birlikte kuraklık tehdidinin en üst seviyeye ulaştığı Limousin, Val-de-Marne, Vienne, Côte-d’Or, Nièvre, Indre-et-Loire, Allier, Aveyron, Lot, Tarn, Dordogne, Gironde, Vendée ve Charente-Maritime gibi çok sayıda departmanda alarm durumu ilan edilerek tedbirler en üst düzeye çıkarıldı.

Yetkililer, yaz aylarının ilerleyen dönemlerinde sıcaklıkların bu şekilde seyretmesi durumunda mevcut önlemlerin daha da sıkılaştırılabileceği uyarısında bulundu.