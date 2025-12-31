Litvanya geçtiğimiz günlerde Belarus ve Rusya'ya bağlanan köprülerinde inşaat çalışmaları başlattı.

Yoldan geçen siviller, dev blokların köprülerin ayaklarına monte edildiğine şahit oldu. Bu esnada köprülerin girişleri ve çıkışları beton siperlerle donatıldı.

Benzer hazırlıklar Rusya'nın komşusu olan Finlandiya ve Ukrayna'nın komşusu Polonya'da da görüldü.

Herkesin düşüncesi, aşağı yukarı aynı oldu. Görgü tanıkları, "Rusya saldırısına karşı köprüleri güçlendiriyorlar" yorumunu yaptı.

Ancak işin aslını, Litvanya ordusu duyurdu: Avrupa'nın Rusya ve Belarus'a bağlanan son köprüleri, bombalarla donatıldı. Bir saldırı durumunda, bu köprüler havaya uçurulacak.

SINIR HATTI, KALKAN OLDU

Litvanya Silahlı Kuvvetleri Litvanya basınına bu hazırlıkların geçen Temmuz üzerinde uzlaşılan tahkimat adımlarının parçası olduğunu doğruladı.

Ordu bu hazırlıkların Rusya ve Belarus sınırları boyunca planlanan Baltık savunma hattı hazırlıkları kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

Plana göre köprülere patlayıcı malzeme yerleştirmeye uygun “özel yapılar" ekleniyor. Bir Rus saldırısı durumunda, bu köprüler hızla imha edilecek.

Askeri yetkililer köprü ve yolların doğal engellerin konumu ve savunma sistemi içindeki stratejik önemine göre seçildiğini belirtti.

Sınır hattına yakın bölgede tank engelleri ve benzeri unsurlar için onlarca depolama noktası kurulduğu bildirildi.

Kritik yollarda koruma amaçlı ağaçlandırma yapıldığı belirtildi. Sulama kanallarının hendek gibi çalışacak şekilde derinleştirildiği ve bunun ek bir tanksavar bariyeri olarak tasarlandığı aktarıldı.

DİĞER ÜLKELER DE HAZIRLIKTA

Rusya ile 1340 kilometrelik sınırı bulunan Finlandiya’nın bu tür hazırlıkları onlarca yıldır yaptığı biliniyor. Polonya ise Ukrayna'nın Rusya kontrolüne geçmesine karşın hazırlıklarını sürdürüyor.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb geçen Nisan Financial Times’a verdiği demeçte “Daha çok eylem daha az söz olmalı” dedi.

Rusya’nın NATO’nun 5. maddesini test edeceği ve sıranın Avrupa’ya geleceği yönündeki sert söylemlerden kaygı duyduğunu söyledi.

Buna rağmen “en kötüye hazırlanmak gerekir ki en kötü yaşanmasın” diyerek Avrupa’ya “daha Finli olun, yani daha hazırlıklı olun” çağrısı yaptı.