Rossmann, Almanya’daki performansında istikrarlı bir artış kaydetti. Şirketin ülkedeki 2 bin 342 mağazasında elde ettiği satışlar 2025’te 10,5 milyar Euro’ya ulaştı. Bu rakam, Almanya operasyonlarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,1’lik bir büyümeye işaret etti.

Almanya dışındaki Avrupa operasyonlarında ise daha güçlü bir ivme yakalandı. Polonya, Macaristan, Çekya, Türkiye, Arnavutluk, Kosova, İspanya ve İsviçre’de faaliyet gösteren toplam 5 bin 209 mağazadan elde edilen ciro, online satışların da katkısıyla yüzde 13 artarak 6,1 milyar Euro oldu. Danimarka’daki e-ticaret operasyonları da bu büyüme rakamlarına dahil edildi.

342 MAĞAZA DAHA AÇACAK

Şirket, gelecek döneme ilişkin yatırım planlarını da paylaştı. Rossmann, 2026 mali yılı için toplam 613 milyon Euro’luk yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Bu tutarın, 2025 yılına kıyasla 73 milyon Euro daha yüksek olduğu belirtildi.

Yatırım planı kapsamında Rossmann, Avrupa genelinde 342 yeni mağaza açmayı hedefliyor. Açılması planlanan yeni mağazaların 63’ünün Almanya’da yer alacağı ifade edildi. Şirketin bu adımla Avrupa’daki büyümesini sürdürmeyi amaçladığı aktarıldı.

Öte yandan Rossmann, dijital kanallardaki performansına da dikkat çekti. Şirket, 2025’in başında yaptığı açıklamada, Rossmann mobil uygulamasının 2024 yılı sonu itibarıyla aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekora imza attığını duyurmuştu.