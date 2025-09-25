İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin hakkındaki tutuklama kararının yarattığı baskı altında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye gitti.

Ancak hakkında yakalama kararı olan İsrail Başbakanı'nın Tel Aviv’den gece saatlerinde kalkan uçağı, New York’a doğru ilerlerken olağan rotadan saptı ve Akdeniz’i geçerek Yunanistan ve İtalya hava sahalarını kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararı sebebiyle Netanyahu, Avrupa hava sahasının çoğunluğunu kullanamıyor. Bu sebeple uçağın rotası uzadıkça uzadı.

ÖFKELİ VE UZUN YOLCULUK

UCM, 21 Kasım’da Gazze Şeridi’nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

New York’a hareketinden önce havalimanında konuşan Netanyahu, Genel Kurul’da Filistin Devleti’ni tanıyan ülkeleri sert bir dille eleştireceğini açıkladı.

Netanyahu ayrıca 29 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde Gazze’ye yönelik saldırılara ilişkin İsrail’in hedeflerini gündeme getireceğini söyledi.

Ancak Netanyahu'nun bu dertlerini dile getirmek için uçtuğu yol saatlerini aldı. Dönüşü de aynı şekilde çetrefilli olacak.