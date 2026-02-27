Galatasaray'da artık tartışılmaz bir Osimhen gerçeği var. Juventus maçları ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Rams Park’taki 5-2’lik tarihi galibiyette 3 gole direkt etki eden Nijeryalı yıldız, uzatmalara giden rövanşta skoru 3-1’e getirip tur kapısını açtı. Bu gol onu Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki en golcü yabancı oyuncusu (13) yaptı. Milan Baros ve Shabani Nonda’nın 12, Mario Jardel’in 11 ve Gheorghe Hagi’nin de Avrupa’da 10 golü var.

KRALLIĞI KOVALIYOR

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon tam 4 kez “maçın oyuncusu” seçildi. Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarındaki üstün performansını Juventus karşısında da sürdürdü. Gol krallığında da zirveye göz diken Osimhen, Mbappe’nin 13 golle liderlik ettiği listede 8 maçta 7 golle Haaland ile birlikte 4. sırada. Sarı-kırmızılı formayla Avrupa sahnesinde adını altın harflerle yazdıran Osimhen için taraftarlar, “İyi ki varsın Osimhen!” diyor.