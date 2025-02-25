Fransa, ABD'nin sağladığı 'Avrupa'nın Nükleer kalkanı' rolünü üslenerek AB'nin savunmasını sağlayabileceğini belirtti. İngiltere merkezli The Telegraph’a konuşan bir Fransız yetkili, nükleer silah taşıyan savaş uçaklarının Almanya'ya konuşlandırılmasının ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.

Bu gelişme, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltacağının sinyallerini vermesinin ardından geldi. Almanya'da seçimleri kazanan ve ülkenin bir sonraki şansölyesi olması beklenen Friedrich Merz, Avrupa’nın güvenliğini sağlamak için İngiltere ve Fransa’dan nükleer koruma talep etti. Merz, Avrupa’nın ABD’den bağımsız bir güvenlik stratejisi geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Fransız yetkililer, savaş uçaklarının Almanya’ya yerleştirilmesinin, Ukrayna'daki savaşı başlatan ve Avrupa için bir güvenlik tehdidi olarak kabul edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e açık bir mesaj göndereceğini ifade etti.

AVRUPA'NIN YENİ KALKANI

AB'nin nükleer güçleri olan Fransa ve İngiltere, gelecekte nükleer bir güç bloğu olarak kıtayı savunabilir. Ancak İngiltere, halen çekimser davranıyor.

Berlin’deki diplomatlar ise bu hamleyle, nükleer kalkana katılması için İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a benzer bir adım atması yönünde baskı yapabileceğini belirtti.

Fransız bir yetkili, “Birkaç Fransız nükleer savaş uçağının Almanya’ya konuşlandırılması zor olmayacaktır ve çok güçlü bir mesaj verecektir” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazar akşamı Merz ile görüştükten sonra Washington’a giderek Avrupa güvenliği ve Ukrayna’nın savunmasıyla ilgili planlarını ABD Başkanı Donald Trump’a sundu. Macron'un, bu planı Trump ile de konuştuğu öne sürüldü.

ABD ARTIK KAYITSIZ

ABD, Avrupa’nın güvenliğini uzun süredir Almanya’daki üslerinde konuşlandırdığı yaklaşık 100 nükleer füze ile garanti altına alıyordu.

Ancak Fransa’nın nükleer caydırıcılığı NATO’dan bağımsız bir yapıdayken, İngiltere’nin nükleer kapasitesi ittifakın savunma stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor.

Friedrich Merz, geçen hafta yaptığı açıklamada, Paris ve Londra’nın “nükleer korumalarının Almanya’yı da kapsayacak şekilde genişletilip genişletilemeyeceğini tartışmaları gerektiğini” söyledi.

Pazar günü ise Trump yönetiminin artık “Avrupa’nın kaderine kayıtsız” olduğunu dile getirerek kıtanın kendi güvenlik mimarisini inşa etmesi gerektiğini belirtti.