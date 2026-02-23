Danimarka Süper Ligi'nin 21. haftasında Midtjylland, deplasmanda Silkeborg'u 4-0 mağlup etti. Kırmızı-Siyahlı takımın gollerini Türk asıllı futbolcu Aral Şimşir (2), Castillo ve Brumado kaydetti. Ailesi aslen Sivaslı olan Aral ayrıca diğer iki golün de asistini yaparak sahada adeta parladı.

Maçtaki 4 golün tamamında imzası olan (2 gol, 2 asist) 23 yaşındaki Aral, 75. dakikada yerini Edward Chilufya'ya bıraktı.

ÇIKTIĞI MAÇTAN ÇOK SKOR YAPTI

Silkeborg karşısında parlayan 23 yaşındaki Aral Şimşir'in Danimarka Süper Ligi'ndeki istatistikleri de oldukça dikkat çekici. Takımı adına 20 maça çıkan Aral; 8 gol ve 13 asistle 21 gole doğrudan etki etti.

Öte yandan lig dahil tüm kulvarlarda bu sezon 39 maça çıkan genç oyuncu; 11 gol ve 18 asistle 29 gole direkt katkı sağlamayı başardı.

DEVLERİN YAKIN TAKİBİNDE

Son yıllarda adeta futbolcu fabrikası haline gelen ve İspanya, İtalya, İngiltere gibi liglerin takibinde olan Danimarka Ligi'nde Aral Şimşir de yakın markajdaki oyuncuların başında geliyor. Genç futbolcu, Türkiye U21 Milli Takımı formasıyla da 7 karşılaşmada süre aldı.

Midtjylland ile Haziran 2029'a dek sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu, Transfermarkt verilerine göre 6 milyon euro piyasa değerine sahip...