Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranının üçte birin altına düştüğü uyarısında bulundu.

GAZ DEPOLARI HIZLA TÜKENİYOR

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın depolarındaki doğalgazı hızla tükettiği belirtildi.

Avrupa'nın en büyük ekonomileri Almanya ve Fransa'daki depolardaki doluluk oranının, Avrupa ortalamasının altına düştüğüne işaret edilen açıklamada, Almanya'daki depoların yüzde 23, Fransa'daki depoların ise yüzde 23,6 doluluk oranına gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, kışa hazırlık için depolanan tüm gazın tüketildiği bilgisine yer verilirken, "Avrupa'daki doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranı üçte birin altına düştü. Şu anda, önceki yıllarda biriken rezervlerden gaz çekilmektedir" denildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ TEDARİKÇİSİYDİ

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, 2024’te Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğalgaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.