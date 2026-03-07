Orta Doğu’da tırmanan bölgesel gerilimler, küresel hava trafiğini ve binlerce turistin seyahat planlarını etkilemeye devam ediyor. Körfez bölgesinde mahsur kalan yaklaşık 30 bin Alman turist için tahliye uçuşları planlanırken, tatilcilerin yeni adresi Türkiye oldu.

TÜRKİYE ALTERNATİF ROTA OLARAK GÖRÜLÜYOR

Seyahat uzmanları, bölgedeki belirsizlikler nedeniyle turistlerin riskli alanlar yerine daha güvenli ve istikrarlı destinasyonlara yöneldiğini belirtti. Bu süreçte Türkiye, hem coğrafi konumu hem de sunduğu esnek tatil seçenekleriyle uluslararası pazarda en güçlü alternatif olarak konumlanıyor.

Uzmanlar, Türkiye, paket tur seçeneklerindeki maliyet avantajıyla Avrupa pazarındaki yerini korurken, olası değişimlere karşı turistlerin hızlı iptal ve değişiklik hakkı tanıyan Türkiye rotalı paket turlara ilgisinin arttığını ifade etti.

TAHLİYE SÜRECİ VE GÜVENLİK UYARILARI

Alman hükümeti ve tur operatörleri, mahsur kalan vatandaşlarını geri getirmek için özel uçuş operasyonlarını sürdürüyor. Yetkililer, bölgedeki turistlere otellerinden ayrılmamaları ve yerel talimatlara uymaları çağrısında bulundu.