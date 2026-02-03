Doğu Karadeniz bölgesinin stratejik noktalarından biri olan ve Fırtına Vadisi üzerinde sarp bir kaya kütlesine inşa edilen Zil Kale, turizm verilerinde önemli bir artış kaydediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açıklanan resmi verilere göre, kale 2025 yılında toplam 181 bin 446 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi. İstatistikler, kaleye olan ilginin her yıl ortalama %20 oranında artış gösterdiğini ortaya koydu.

UNESCO SÜRECİ BAŞLATILDI

Kültür ve turizm yetkilileri, bölgenin uluslararası alanda korunması ve tanıtılması amacıyla Zil Kale ile bölgedeki karakteristik kemer köprülerin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesi için çalışmaları yoğunlaştırdı.

KALE ZAMANINDA GÜVENLİK AĞI OLUŞTURDU

Deniz seviyesinden 750 metre, dere yatağından ise 100 metre yükseklikte konumlanan Zil Kale, 8 burç ve bir gözetleme kulesinden oluşuyor. Tarihi kaynaklar, yapının temellerinin 5. veya 6. yüzyıla kadar dayandığını, mevcut mimari formunun ise büyük ölçüde 14. ve 15. yüzyıllarda şekillendiğini kaydetti. Kale, geçmişte Kale-i Bala, Ciha ve Rize Kalesi ile bağlantılı bir güvenlik ağı oluşturarak kervan yollarının denetlenmesinde stratejik bir rol oynadı.

AVRUPALI TURİSTLER AKIN EDİYOR

Özellikle son dönemde düzenlenen uluslararası organizasyonlar ve spor turizmi faaliyetleri sonucunda, Avrupa menşeli turistlerin bölgeyi ziyaret etme oranında belirgin bir yükseliş gözlemlendi.